En relación a las facturas emitidas en periodos diferentes al servicio prestado

Esta situación, que puede parecer muy normal y rutinaria para las empresas, ha sido observada recientemente por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. El criterio que se ha establecido es que no corresponde bene­ficiarse del Crédito Fiscal por facturas emitidas en periodos diferentes al servicio prestado, a pesar de que no sea responsabilidad del comprador si el proveedor no emitió la factura dentro del periodo correspondiente.