Enop Cuéllar: “Unifranz Online hace realidad mi sueño de ser profesional”

“Hay una frase que dice que nunca es tarde para lograr tu objetivo y es algo que estoy aplicando para estudiar la carrera de Derecho. No es fácil, balancear mi trabajo, negocio, mi familia y los estudios, pero la facilidad que nos da Unifranz Online es muy importante, podemos aprender por nuestra cuenta, utilizar la plataforma en cualquier momento y lugar, y además cumplir lo que quiero, terminar una carrera”, dice Cuéllar.

Para Cuéllar, que comenzó a trabajar a sus 15 años, estudiar una carrera profesional siempre fue un sueño, pero por azares de la vida no pudo cumplirlo hasta ahora.

“Provengo de una familia numerosa y mis padres no tuvieron recursos, en su momento, para hacerme estudiar, luego vinieron los hijos y otras responsabilidades; por esas razones no pude entrar a la universidad, pero siempre busqué formarme, con talleres y una carrera técnica, aunque siempre me quedó la espina de lograr una licenciatura”, agrega el futuro abogado.