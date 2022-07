Está abierta la inscripción para los Premios Rolex a la Iniciativa 2023

En la actualidad, el creciente acervo de alianzas que abarca la iniciativa Perpetual Planet incluye: las expediciones Under The Pole, que traspasan las fronteras de la exploración submarina; la One Ocean Foundation y Menkab, que protegen la biodiversidad de los cetáceos en el Mediterráneo; la Xunaan-Ha Expedition, que arroja luz sobre la calidad del agua en Yucatán, México; la expedición B.I.G. al Polo Norte en 2023, para recabar información sobre las amenazas a las que se enfrenta el Ártico; el proyecto Hearts In The Ice, que también recopila datos sobre el cambio climático en el Ártico; y la Monaco Blue Initiative, que reúne a especialistas en la búsqueda de soluciones para la conservación de los océanos.