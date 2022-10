“Estamos muy contentos con el Grupo Fair Play”

Geográficamente Bolivia juega un papel importante. El plan estratégico de Adidas para 2025 se llama “Own the game”; es decir, adueñarte del juego. Quieras o no, el pasado, presente y futuro de Adidas pasa por el deporte. Nuestro propósito con “Own the game” es que, a través del deporte, tenemos la capacidad de cambiar la vida de las personas.