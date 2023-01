Estudiante de UNIFRANZ crea drones para desarrollar su propósito

El apoyo visual en distintas áreas de las también llamadas RAPS, por sus siglas en inglés (Remotely Piloted Aircraft System), las hizo populares en el mercado. Yecid Junior Pérez Paucara, que estudia Ingeniería de Sistemas en la Universidad Franz Tamayo, UNIFRANZ, lo tiene claro y desde su formación impulsa la creación de drones, como prototipo. “El mundo de la electrónica me fascina demasiado. Cuando me pidieron elaborar. un proyecto, simplemente, no pude evitar pensar que era el momento de realizarlo. No hubo obstáculo, ni mental ni físico que lo impidiera”, cuenta el jóven de 23 años que sorprendió a propios y extraños con la presentación de un dron artesanal en la feria tecnológica de la universidad.