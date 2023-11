Fair Play presentó la versión 2.0 de su tienda en el Ventura Mall

Maldonado también destacó la inversión de la firma con más de $us 1 millón, invertidos entre mobiliario, arquitectura y nuevas marcas, además del concepto que fue traído por la inspiración de arquitectos del exterior.

“Esta tienda que no es para cualquiera, sino para aquellos apasionados por el deporte que se animan a superarse y alcanzar su máximo potencial”, comentó Mariana Aguilera, gerente de marketing de Fair Play, añadiendo que el objetivo del grupo empresarial es brindarle las mejores marcas (adidas, Under Armour, Puma, Nike, Converse, Reebok, Asics, Topper, Umbro, New Balance, Skechers, Speedo, Reusch, Everlast, Hydro Flask, Stanley y ahora Nox, Bullpadel y los suplementos deportivos BioTech USA) a los deportistas y aficionados, para que puedan lograr su máxima capacidad.