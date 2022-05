Fertyplus: una alternativa accesible para aumentar la fertilidad de varones y mujeres

Escucha esta nota aquí

Hoy en día, una de cada seis parejas no puede tener hijos de forma natural. A la infertilidad contribuyen diversos factores, entre ellos: el estilo de vida, la alimentación, el uso generalizado de plásticos y químicos, así como la frecuente decisión de retrasar la procreación.

Como se sabe, existen tratamientos de fertilización asistida, pero no son asequibles para todos por su elevado costo (entre $us 5.000 y 10.000). Este es el caso de la inseminación artificial y la fertilización in vitro que, en ocasiones, por razones médicas, son la única opción para que lleguen los esperados hijos.

Sin embargo, hay otras alternativas más asequibles que, en numerosos casos, pueden ser suficientes para lograr la fertilidad, tanto en los varones como en las mujeres sin patologías previas. Al respecto, recordemos que se considera como infertilidad la no concepción de los hijos después de un año de relaciones sexuales regulares sin anticonceptivos

Para la in fertilidad masculina

Un tratamiento accesible para la fertilidad masculina que está ahora disponible en Bolivia es Fertyplus Hombre, un suplemento alimentario rico en antioxidantes, que mejora la calidad del semen, incrementando la velocidad y cantidad de los espermatozoides. Además, posee un alto contenido de antioxidantes, enfocados en evitar la destrucción de los espermatozoides por parte de los radicales libres.

Como destaca un estudio del Grupo Cochrane de Embarazo y Parto (Cochrane Pregnancy and Childbirth), los antioxidantes se pueden asociar con un aumento de las tasas de nacidos vivos y embarazo clínico.

Según los autores: Smits RM, Mackenzie-Proctor R, Yazdani A, Stankiewicz MT, Jordan V y Showell MG, “sobre la base de la población estudiada y en cuanto a los nacidos vivos, se esperaría que de 100 hombres con subfertilidad que no toman antioxidantes, 12 parejas tuvieran un recién nacido, en comparación con 14 a 26 parejas por cada 100, que tendrían un recién nacido si recibieran antioxidantes”.

Al contener antioxidantes, Fertyplus Hombre mejora la concentración y movilidad de los espermatozoides, rebajando al mismo tiempo la fragmentación de su ADN. Esto hace que, en muchos casos, sea la solución a la infertilidad masculina o funcione como un complemento para otros tratamientos, mejorando sus resultados, lo que es muy fácil de verificar con un espermiograma antes y después de consumirlo.









¿Y en el caso de las mujeres?

Para las mujeres que tienen dificultades de fertilidad, está también disponible en Bolivia Fertyplus Mujer, un tratamiento no invasivo que aumenta las tasas de embarazo de acuerdo al caso y su circunstancia.

Este tratamiento es eficaz si no existen patologías previas, lo que es ahora muy frecuente, ya que son cada vez más las mujeres que presentan infertilidad por causas idiopáticas, es decir, no identificables médicamente.

Además, las mujeres tienen hijos cada vez más tarde, y como la capacidad de concebir baja dramáticamente desde los 35 años, suelen necesitar un suplemento como Fertyplus Mujer, que contiene antioxidantes, probióticos especiales, vitaminas B y D y minerales como el yodo, cuya ingesta es positiva no sólo para la madre sino también para el futuro bebé.