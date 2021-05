Fintech Americas reconoce por segundo año consecutivo al Banco Mercantil Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Fintech Américas reconoció al Banco Mercantil Santa Cruz con el premio País Silver en la categoría Canales, gracias al lanzamiento de la plataforma CyCO que permite a los clientes del Banco abrir cuentas y solicitar créditos de vivienda, vehicular, consumo y tarjetas de crédito, de manera 100% online con entrega de tarjeta a domicilio sin costo. Es el segundo año consecutivo que la entidad financiera recibe un premio de Fintech Américas, el año pasado fue premiado en la categoría Impacto Social gracias a su programa Centavoluntarios.

Fintech Americas es una compañía de investigación y aprendizaje que combina una profunda experiencia de datos y análisis con una comprensión dinámica de los servicios financieros y la capacidad de unir a las personas y las organizaciones de manera significativa. Durante los últimos años, esta organización ha reconocido a bancos innovadores en América Central, América del Sur y el Caribe.

Mauricio Porro, Gerente Nacional de Marketing y Planificación, dijo que para la entidad financiera la innovación y la transformación digital juegan un papel determinante. "De manera permanente invertimos en la implementación de un ecosistema innovador con soluciones diferentes que permitan satisfacer las nuevas necesidades de nuestros clientes, digitalizando procesos administrativos, y potenciando aún más nuestra Banca Digital, es por eso que nos llena de mucho orgullo recibir este reconocimiento de Fintech Americas”, afirmó.

Gracias al desarrollo tecnológico del Banco Mercantil Santa Cruz, todos sus clientes pueden realizar múltiples transacciones de forma ágil, cómoda y segura, a través de su Banca 24/7, sin necesidad de acudir a una agencia. En los últimos meses la entidad financiera ha fortalecido todos sus canales de atención al cliente; implementando nuevas funcionalidades, simplificando procesos y con asesoramiento personalizado.

Una de las nuevas funcionalidades implementadas por el BMSC es la posibilidad de abrir cuentas y realizar solicitudes de crédito 100% online. Así también, los clientes del banco pueden realizar todo tipo de operaciones, como transferencias, pagos de créditos, servicios, y realizar compras por internet, además de ello, recientemente han implementado la posibilidad de realizar más de 40 operaciones a través del uso de la firma digital.

Como datos importantes cabe mencionar que, en el primer trimestre del 2021, se registraron más de 27 millones de transacciones realizadas en el Banco Mercantil Santa Cruz, con un índice de derivación del 90,9% la entidad confirma la importancia de sus canales digitales como medio de uso preferido por sus clientes, dentro de estos la Banca Móvil es el canal más utilizado, con una participación del 73,9% respecto a la totalidad de transacciones realizadas por sus canales digitales. En general, en comparación con el primer trimestre del 2020, el uso de los canales alternativos creció en un 67%.

Por otro lado, la plataforma CyCO (Cuentas y Créditos Online), ha tenido gran aceptación por parte de los clientes del Banco. Hasta marzo del presente año, se abrieron más de 20.000 cuentas 100% en línea, con envío de tarjeta a cada domicilio sin ningún costo. Asimismo, se recibieron más de 13.000 solicitudes crediticias y se desembolsaron más de $us 1,9 millones, desde la plataforma Créditos y Cuentas Online (CyCO).

Todas estas soluciones digitales han permitido a los clientes del Banco validar todo tipo de documentos y procesos contractuales de manera no presencial. Esta digitalización ha permitido a la entidad financiera optimizar procesos, ser más eficientes, reducir su impacto en el medio ambiente y mejorar la experiencia de sus clientes y socios comerciales, cumpliendo con todos los estándares de seguridad del banco.

“Vamos a continuar potenciando nuestros canales digitales, con nuevas y mejores funcionalidades, además continuaremos mejorando la eficiencia operacional en nuestros procesos internos, que se traducen en mejor experiencia para el nuevo consumidor financiero digital”, finalizó el ejecutivo.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz

El Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con más de $us 5.698 millones de activos. Tiene más de 450 cajeros automáticos y 115 agencias a nivel nacional. Los depósitos son de más de $us 4.773 millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 3.693 millones, tiene más de 815.000 clientes activos y un patrimonio de más de $us 298 millones, consolidándose como el banco más grande del país.