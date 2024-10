Futures Week® 2024 eleva la voz e ideas de los jóvenes ante líderes para construir un futuro mejor

“Han sido los valientes que han tenido el coraje de tomar la voz y de plantearse las problemáticas que hay en las ciudades, pero no solo ver todo negro, sino despertar la esperanza y levantar propuestas, para que las autoridades puedan llevarse estas propuestas y las tomen en cuenta al momento que diseñen políticas públicas. No podemos seguir generando leyes y normas, no podemos seguir haciendo empresa, sin tomar en cuenta lo que dice la mitad de la población y quienes van a heredar el futuro que se está construyendo”, expresó Verónica Ágreda, rectora nacional de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, entidad organizadora del encuentro.