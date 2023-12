Gerónimo Melean: “Es una responsabilidad mantener el amor de los bolivianos hacia Toyota”

La labor de Toyosa en estas más de cuatro décadas se resume en pensar en el boliviano no cómo cliente sino cómo aliado del desarrollo de nuestro país, porque nos dedicamos a traer calidad, innovación y tecnología, y es por ello que el boliviano siempre que adquiere un vehículo Toyota encuentra la mejor compañía para el fin que desea, ya que estos vehículos son desarrollados exclusivamente para el territorio boliviano atendiendo a cada detalle que demanda nuestro territorio; esto luego de un exhaustivo y minucioso estudio que realizaron en nuestros suelos y terrenos los ingenieros de Toyota Motor.

Definitivamente es una responsabilidad mantener en alto el nombre y el amor de los bolivianos hacia Toyota, pues es el pueblo el que sabe y confía que un Toyota no los defraudará nunca, cumpliendo con la filosofía del QDR y los estándares que representa tener Calidad, Durabilidad y Resistencia; y cómo ustedes dicen, nuestros clientes generan un idilio con su vehículo, ya que el servicio que les ofrece Toyosa no es solo de venta del vehículo; estamos presentes en cada paso o kilómetro que avanzan, siendo que tenemos el respaldo y garantía de la marca y los vehículos poseen el mayor precio de reventa del mercado, vale decir, al momento de decirle adiós a tu Toyota tienes la opción de obtener otro con un pie importante, o un retorno significativo. Adicionalmente, nuestro servicio postventa, que se traduce en un acompañamiento a lo largo de toda la vida funcional del vehículo, repuestos originales, orientación y asesoramiento, además de los planes que ofrece Toyosa a cada uno de sus clientes para que puedan adquirir el vehículo que responda a sus necesidades y de la mejor manera; son algunas de tantas ventajas que ofrece la empresa y que la ha posicionado como la más reconocida en el mercado nacional.

Recordemos que, en 2020, durante el peor momento de la pandemia, las restricciones impidieron cualquier tipo de inversión, no hubo gasto, ni producción, ni compras. La gente no sabía qué sucedería en el futuro. En 2021, el efecto “rebote” hizo que la gente buscara disfrutar de la vida y comprar un vehículo, “antes de que sea demasiado tarde” y que además le brinde los estándares de bioseguridad que no se tienen al compartir transporte público. Los datos señalan hoy que la gente está buscando reposicionar negocios y encarar el futuro. Sin embargo; esta crisis también fue una buena oportunidad para nosotros, tuvimos una reacción interna creativa sobre todo en el relacionamiento con el público, se han cambiado muchas prácticas y elementos en la comunicación tanto interna como externa.