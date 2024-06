Hackathon Internacional de Utepsa premia a sus ganadores

El equipo ganador del primer lugar es Manupay (Utepsa). Una startup de tipo Fintech que brinda experiencia al usuario mediante compras online y financiamiento como Buy Now Pay Later, busca reducir la exclusión financiera y empoderar a los no bancarizados a través de soluciones. Manupay no solo proporcionará acceso a servicios financieros básicos como cuentas de ahorro y microcréditos, sino que también fomentará una economía más digital y menos dependiente del efectivo. Los ganadores son Carlos Yamil Iparraguirre García y Roberto Yunior Domínguez Molina.