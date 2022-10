“Halloween: La noche final” marca la conclusión de la franquicia de terror más aclamada del cine

En este inesperado capítulo final, situado cuatro años después de los acontecimientos de la cinta Halloween Kills que estrenó el año pasado, Laurie está viviendo con su nieta Allyson (Andi Matichak) y está terminando de escribir sus memorias. No se ha vuelto a saber nada de Michael Myers. Laurie, después de permitir que el espectro de Michael determinara y dirigiera su realidad durante décadas, ha decidido liberarse del miedo y la rabia, y vivir la vida. Pero cuando un joven llamado Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River), es acusado de matar al niño al que cuidaba, se desencadena una cascada de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas.