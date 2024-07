Imcruz sortea 4 vehículos ‘0’ Km para celebrar sus 40 años de historia en el país

El premio ofertado en esta campaña incluye vehículos de las siete marcas que representa y comercializa Imcruz en Bolivia, pero solo cuatro serán las seleccionadas a favor de los ganadores. Estos modelos son: la vagoneta Suzuki New SX4 Cross GL color gris especial para las familias que aman las aventuras; la elegancia del automóvil Mazda CX3 2.0 Entry color cuarzo; la versatilidad del Renault New Kwid Intens 1.0 MT color gris estrella; la calidad y seguridad de la vagoneta Subaru Crosstrek Standard 2.0 CVT color blanco; las tecnologías del automóvil Chevrolet New Onix 1.0T MT color rojo; el diseño y comodidad de la vagoneta Changan CS15 Comfort color rojo y el rendimiento del automóvil JAC JS2 Inter Smart 1.5 MT.