Infinix redefine la carga rápida con la nueva serie Note 40

En cuanto a la velocidad de carga, la serie Note 40 no decepciona. En las versiones Note 40 y Pro, los usuarios pueden disfrutar de una carga del 50% en tan solo 16 minutos con cargadores de 45W y 70W respectivamente. En la versión +5G, la carga del 50% se logra en apenas 19 minutos gracias a una carga de 100W.

La serie Note 40 ofrece una excelente relación calidad-precio, con un precio que parte de $us 190 para la versión estándar, $us 239 para la versión Pro, y $us 289 para la versión +5G que ya está disponible a nivel nacional en tiendas mayoristas y minoristas.