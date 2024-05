Ingeniería eléctrica 4.0: Navegando la revolución tecnológica en el sector energético

La transición para no utilizar combustibles fósiles y adoptar fuentes de energías renovables alternativas trae consigo un concepto diferente de generación eléctrica, la distribuida, expresada hoy en día con la generación solar y eólica. La dificultad para los profesionales del sector es como integrarlas manteniendo un sistema estable, con seguridad y continuidad dado que el flujo de potencia eléctrica deja de ser unidireccional, es en ambas direcciones y sus niveles no están tan marcados, por otro lado, el hecho de que podamos tener un voltaje estable de 220 V a 50 Hz de frecuencia para nuestros equipos, en gran medida depende de que existen las máquinas eléctricas tradicionales perfeccionadas por N. Tesla hace siglo y medio, ellas aportan una respuesta técnica llamada inercia para el control de estos valores, sin embargo, los convertidores electrónicos de la generación alternativa no ayudan a la respuesta de reposición estable del servicio.