Instantaneidad, un nuevo valor que llega con el periodismo digital

“Lo que ha cambiado con los medios digitales es la instantaneidad. El periodismo ya no requiere de mucho tiempo (…), procesar toda la información en este día y publicarlo al día siguiente en un periódico, por ejemplo, o la misma edición en la televisión y en la radio, tiene que ser más instantánea”, afirma la jefa de redacción del Diario Mayor.

Si bien es cierto que uno tiene que ser ágil para presentar las noticias, una regla básica del periodismo es que no puede dar una información que no esté verificada porque el periodista no debe caer en la difusión de noticias falsas o en la generación de posverdades.