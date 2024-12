IX Jornadas Utepsa Investiga, cita clave en la generación de conocimientos

“Las ponencias que hemos venido a presentar están relacionadas directamente al quehacer de Utepsa. Como debe saber la comunidad de Santa Cruz, Utepsa tiene un reconocimiento de la Oficina de Naciones Unidas por ser una universidad que trabaja con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); bajo ese concepto la primera ponencia es los Retos y Desafíos de los ODS en América Latina. Estamos mostrando una experiencia de Perú, de cómo la universidad se ha convertido en un eje integrador entre la parte privada y pública con la finalidad de generar el crecimiento y desarrollo económico. Tenemos que tener en cuenta el propósito de la universidad que es formar líderes con una visión compartida que generen un cambio positivo en el mundo, no en Bolivia; porque tenemos muchos profesionales bolivianos en el mundo que están generando innovación y desarrollo. La siguiente propuesta es, tomando como base los ODS, las cinco hélices que van a permitir alcanzar estos ODS al 2030; hay mucha literatura escrita al respecto, sin embargo el caso peruano que estamos implementando es la universidad como centro, la parte pública, empresa privada, factores medioambientales y la sociedad organizada. Quiero mencionar algo interesante que he podido percibir en Santa Cruz, es ese compromiso de toda la planta orgánica de la Utepsa por integrarse con universidades públicas y privadas.”

“Bolivia tiene mucho que aprender de México, pero México tiene más áreas de oportunidad y necesita compaginar con la experiencia de Bolivia. Todos somos buenos, perfectibles, nuestros sistemas jurídicos definitivamente necesitan mucho análisis pragmático, intelectual; necesitamos reforzar los principios básicos de convivencia y creo que estos eventos académicos como el que está entablando y magistralmente llevando a cabo Utepsa. Estuvimos analizando temas sobre argumentación jurídica, problemáticas geopolíticas y sobre todo, descubrir la esencia de los individuos para convivir en armonía con los demás. Cómo convivir ignorando los parámetros legales. Hay una frase que dice que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad, sin embargo quienes no conocen o dominan el aspecto jurídico cómo tienen que comportarse para no violar lo que probablemente desconocen. De ahí la importancia de analizar estos sistemas jurídicos, pero sobre todo descubrir los usos y costumbres propios de cada región. Hay una frase que he estado utilizando estos últimos días: ¿qué puede hacer un solo individuo frente a un huracán de ideas? Creo que mientras aportemos con bases científicas nuestra opinión debe ser tomada en cuenta, y por supuesto, estar frente a un auditorio de nuevas generaciones, no nada más es un compromiso de los adultos hacia los jóvenes, sino tratar de despertar y motivar en estos nuevos elementos que conforman las nuevas generaciones un pensamiento crítico – analítico, pero sobre todo propositivo.”