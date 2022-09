José Carlos Sánchez Verazaín: “Manfred se está volviendo rehén del MAS”

¿Por qué no están de acuerdo como agrupación?

Estoy haciendo un pronunciamiento como vicepresidente del Movimiento Tercer Sistema Cochabamba, que es un partido político nuevo, que no estamos de acuerdo con la posición del MAS de atrasar el censo porque atrasa a la población, entonces para nosotros es un agravio tener una autoridad a la que el pueblo ha confiado su voto por ser opositor al MAS, que casi todo el tiempo esté de acuerdo con el Gobierno central y nadie dice nada, no hay más que reclamos en redes sociales. Es importante este pronunciamiento porque en la próxima elección que haya el Movimiento Tercer Sistema va a participar y tiene que ir fijando posición, nosotros tenemos que estar a favor de lo que beneficie al pueblo. Un punto muy importante es que el censo sirve para darle formalidad a lo que son las OTBs aquí en Cochabamba, la Zona Sur ni siquiera tiene presupuesto formal para las OTBs porque con el censo del 2012 esa zona de Cochabamba era casi inexistente.

Es posible que hagamos la reunión la próxima semana. Nosotros no tenemos nada que ver con la Gobernación de Santa Cruz, apoyamos lo que es correcto y lo correcto es que se respete la institucionalidad, que se respete la Constitución. El INE aseguró que el censo tenía que ser el 2022 y el presidente aseguró que sea el 2022 y nosotros creemos que, por intereses políticos, para que no cambie la composición de la asamblea legislativa nacional en relación a los diputados es que no quieren hacer el censo. Para seguir teniendo los del MAS una ilegítima ventaja en las elecciones, porque la población ha migrado; hay departamentos que han crecido como Santa Cruz, El Alto, Cochabamba que tienen menos que lo que corresponde.