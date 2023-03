José Carlos Sánchez Verazaín: “Somos un movimiento que busca el desarrollo de Bolivia”

Por una amplia militancia, su base es rural. El partido nace en La Paz a la cabeza del fundador y presidente Félix Patzi y a partir de ahí ha lanzado la ideología que busca que no haya abusos, que no exista ese comunismo radical de izquierda y tampoco los atropellos de extrema derecha, es decir es un partido de centro que busca que haya unidad en Bolivia, no a la discriminación ni al racismo, es por eso que nuestro partido está conformado por personas que viven tanto en el campo como en la ciudades.