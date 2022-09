Julia Roberts y George Clooney protagonizan la nueva comedia romántica “Pasaje al paraíso”

Dirigida por Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again; escritor de las películas de la serie Best Exotic Marigold Hotel) y con un guion que escribió en conjunto con Daniel Pipski (coproductor ejecutivo de A Teacher). Sus productores ejecutivos son George Clooney, Grant Heslov, Julia Roberts, Lisa Roberts Gillan, Marisa Yeres Gill, Amelia Granger, Sarah-Jane Robinson, Sam Thompson y Jennifer Cornwell.

Previo al estreno a realizarse el jueves 8 de septiembre, la distribuidora Andes Films, en colaboración con los cines Sky Box en Cochabamba y Cinemark en Santa Cruz de la Sierra, organizaron las avants premieres de la esperada película donde Clooney y Roberts nuevamente harán de expareja a más de 20 años de su primera aparición juntos en “La gran estafa: Ocean´s Eleven”, la cinta de acción y comedia dirigida por Steven Soderbergh en 2001.

#PasajeAlParaiso

#PasajeAlParaisoPelicula

#UniversalPictures

@AndesFilmsBolivia

@CinemarkBolivia

@SkyBoxCinemas

#LolaPR

Mirá el tráiler a continuación: