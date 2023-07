Julio León Prado: “Banco Bisa contribuye al crecimiento económico del país”

Llegamos a la banca gracias al impulso de nuestros emprendimientos anteriores. No soy un banquero, digamos, nativo. Comencé a caminar por estas rutas en los años ochenta. Lo hicimos con el Banco BISA, cuando era una entidad de segundo piso orientada básicamente al financiamiento de emprendimientos industriales, como apoyo al desarrollo del país. El Banco evolucionó hasta convertirse en una de las entidades más sólidas y confiables del país. Hace poco cumplimos 60 años de servicio y tal como cuando comenzamos, creemos en Bolivia. Por eso, hoy BISA ya no solo es un banco, es el eje del primer conglomerado financiero del país con la oferta más completa de productos y servicios financieros del país. Además, en 1992 participé en la fundación del Banco Sol. Este es el ejemplo más claro del poder de la confianza porque es sobre ese valor que se respaldó a pequeños emprendimientos y llegamos a sectores donde la banca tradicional no había llegado hasta entonces: al pequeño empresario, esta experiencia trajo consigo muchas satisfacciones personales.