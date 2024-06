Karen Torrico, estudiante de Unifranz Online: “Ser profesional es posible, solo depende de ti”

“Tan solo faltan 3 años y 6 meses para terminar la carrera y lograr mi título profesional”, dice al recordar sus momentos decisivos para encaminarse a estudiar una carrera. “Mi hermano mellizo (Adel) fue el que averiguó y me animó a ingresar de una vez. La modalidad de estudio online , donde puedes interactuar con la plataforma para trabajar los contenidos y un solo día con presencialidad me permite trabajar y cuidar a mi hijo ”, indica.

“ Unifranz Online –en su modalidad semipresencial– nació con el objetivo de democratizar una educación de calidad y ponerla al alcance de personas que, por algún motivo, no pudieron estudiar y progresar. Madres y padres de familia, trabajadores de tiempo completo, funcionarios estancados en sus puestos, que tienen en común el deseo y la necesidad de obtener un título universitario, pero las responsabilidades cotidianas, la falta de tiempo, de dinero y la lejanía de sus hogares y centros de estudios, muchas veces lo impide”, explica el presidente ejecutivo de Unifranz, Óscar Ágreda Nogales.

“Quiero llegar a una jefatura de línea, para eso necesito tener un título. Trabajó muchos años en el área comercial y el contar con un título me abrirá muchas puertas para escalar en mi rubro”, dice Karen, convencida de lograr su meta.

“La modalidad online me permite estudiar mientras trabajo, muchas veces tengo que esperar a que los doctores me atiendan y en ese tiempo avanzo con mis ‘hitos’ y hago algunas actividades simples; sin embargo, es en las noches cuando realizo mis prácticas y mi hijo y yo nos sentamos a hacer la tarea”, explica.

En Unifranz Online no existen obstáculos para estudiar. La edad, el trabajo, la familia y otros factores ya no son excusa para no formarse, dice Torrico.