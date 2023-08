La Importancia de la Asesoría Tributaria en el Sector Educativo

Las instituciones educativas, en su gran mayoría en nuestro país, son consideradas entidades sin fines de lucro, lo que refleja su compromiso con la educación y el servicio a la comunidad. Sin embargo, es importante señalar que, aunque estas entidades puedan tener esta categoría en sus estatutos, no todas cumplen con los requisitos necesarios para ser exentas del Impuesto sobre la Utilidad de las Empresas (IUE).

A pesar de la naturaleza no lucrativa de la mayoría de las entidades educativas, algunas pueden no cumplir con todos los criterios necesarios para recibir la exención del IUE. Esto puede deberse a diversas razones, como la falta de documentación adecuada, la inadecuada segregación de actividades no educativas, o incluso la interpretación errónea de las regulaciones legales.