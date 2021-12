La importancia de usar bloqueador solar todo el año

Escucha esta nota aquí

¿Te encuentras entre las personas que solo usan bloqueador solar en verano? ¡Entonces es hora de que empieces a hacerlo el resto del año!



Si bien es cierto que, en verano, la radiación es más intensa, también estas expuesto a la luz solar durante la primavera, el otoño y el invierno, motivo por el que es importante protegernos siempre. Incluso estando dentro de casa. No usar bloqueador solar puede tener consecuencias para la salud de tu piel, como vamos a explicarte en este artículo.

La razón principal para usar protección solar todo el año, es para prevenir el cáncer de piel, hay muchas evidencias científicas de la influencia de la radiación solar en el desarrollo de esta enfermedad. Y si eso no basta para convencer a cualquiera, usar bloqueador solar ayuda a retrasar el envejecimiento y mantener la piel joven, ya que la exposición al sol provoca la aparición de manchas y arrugas en la piel, el bloqueador solar debe ser imprescindible en tu vida cotidiana.

El sol y sus rayos UVB y UVA pueden quemar la piel incluso en días nublados o si hace frío.

Rayos UVB

Producen la aparición de quemaduras, penetran directamente en la epidermis dañando ampliamente las células vitales. Por eso sin la protección adecuada puede causar a largo plazo cáncer en la piel.

Rayos UVA

Son los causantes del envejecimiento, ya que son capaces de penetrar profundamente la epidermis y la dermis. Por lo tanto, son capaces de atravesar las nubes y los vidrios, por eso es importante incluir en tu rutina diaria bloqueador solar, pues este tipo de rayos se encuentran dentro y fuera de casa.

Incluir el bloqueador solar en nuestra rutina diaria es muy sencillo, en nuestra rutina de belleza basta con aplicarlo justo antes del maquillaje, por ejemplo, un bloqueador solar que hidrata en profundidad, repara la piel y se absorbe rápidamente para facilitar su aplicación. Además del rostro, recuerda aplicar bloqueador solar en el cuello, escote, manos y cualquier otra zona que vaya a estar expuesta, repitiendo la aplicación cada dos horas.

Se debe poner especial atención en los niños, ya que tienen una piel muy sensible que puede sufrir fácilmente daño solar. Además, si los acostumbramos a aplicarse bloqueador solar durante todo el año, tendrán un hábito muy saludable para su vida.

Aunque no lo creas, también es indispensable usar bloqueador solar dentro de casa, aunque no salgamos y no nos expongamos al sol, porque los rayos solares no son los únicos que dañan tu piel. El uso del celular, la computadora y otras pantallas afectan el cutis más de lo que imaginas, pues se trata de luz artificial y por lo tanto emiten rayos UV que causan lesiones en la piel.

Ahora que ya sabes que la luz artificial también emite rayos UV y que los rayos solares atraviesan las ventanas, es importante que cuides tu piel como debe ser: bloqueador solar por la mañana y repitiendo el proceso cada dos o tres horas. Si lo olvidas, el protector solar se absorbe y dejarás de estar protegido.

Nunca es tarde para empezar a cuidar tu piel, recuerda protegerte de sol durante todo el año, usa un buen bloqueador solar que te proteja de los rayos UVB y UVA, aplícalo en las zonas expuestas, repitiendo la aplicación a lo largo del día.

¡Un simple gesto que puede prevenir muchas complicaciones en el futuro!

Solaris es la línea más completa de bloqueadores solares que te protegen todo el año todos los días, con principios activos micronizados que penetran hasta la segunda capa de la piel dando una doble protección contra los rayos UVB y UVA

Con Solaris disfruta del sol con doble protección.