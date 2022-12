La lucha de Mariana contra el cáncer, una de las miles de historias de la Fundación Unifranz

“Sueño ser una de las mejores médicas de Bolivia y llevar el nombre de mi país al extranjero. Quiero ser oncohematologa, porque cuando me diagnosticaron, solo había tres especialistas en La Paz (..) Mi cáncer estaba en etapa cuatro que es casi en la etapa terminal, los médicos les dijeron a mis padres que me lleven a casa para que pase mis últimos días con ellos; mis padres no se rindieron y yo tampoco”, dice Mariana, una de las más de cien estudiantes beneficiadas con una beca universitaria que impulsa la Fundación Unifranz.