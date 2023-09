La marca Japonesa Subaru de gran prestigio mundial ahora es parte de Imcruz y está lista para conquistar Bolivia

“Toda esa experiencia y avances Subaru lo traslada a cada uno de los motorizados que fabrica. En Bolivia, tendremos en nuestros salones cuatro modelos: All New Crosstrek, la SUV mediana más completa del mercado con un estilo seguro, confiable e inspirado en los deportes; la clásica New Forester, con una potencia altamente destacada que le dan un espíritu aventurero; la SUV Outback, con un diseño elegante, robusto y activo, para variados estilos de vida y el All New WRX, la leyenda del rally para la próxima generación”, explica Ariel del Granado, Brand Manager de Subaru en Bolivia.