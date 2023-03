La “New Ford Expedition”, es la nueva joya automotriz de Christian Automotors

Expoauto 2023, en Santa Cruz de la Sierra, fue el escenario idóneo para el lanzamiento de la nueva joya automotriz de Christian Automotors, la New Ford Expedition, un vehículo para las aventuras de la familia moderna que se adapta a todas las preferencias, cuando las necesidades requieran un gran utilitario tradicional para viajes memorables.

Máximo espacio interior para los ocupantes, con una capacidad para 7 personas cómodamente sentados, máxima seguridad y una conectividad tecnológica, sumado al confort y estilo, hacen de la New Ford Expedition, el vehículo más funcional, audaz y lujoso del mercado mundial, que en su versión de lujo tiene un precio de $us. 93.800.

“La Ford New Expedition está diseñada para destacarse, por ser funcional y llamativa, que permite ir a casi cualquier lugar con confianza y estilo. Posee una gran potencia y una capacidad todoterreno mejorada para recorrer todos los caminos a los que te lleve la vida”, señaló Claudio Jacir, Sub Gerente Comercial de Christian Automotors.

Jacir, destacó que Christian Automotors, al ser representante de la icónica marca Ford en Bolivia, cuenta con un amplio portafolio en vagonetas que se complementan con los modelos: Territory, Bronco Sport y Explorer, las cuales gozan de una gran aceptación en el mercado nacional, con precios que oscilan desde los $us. 30.900.

Además, la automotriz boliviana, posee una gama de camionetas: Ranger 4x2, Ranger 4x4, F-150 Lariat y F-150 Raptor, con precios que oscilan desde los $us 33.990.

Mientras, que, en Bolivia, la historia de la automotriz líder del mercado nacional, Christian Automotors se remonta a principio de los años 80, donde su fundador, Christian Jacir Nemtala inició las importaciones de vehículos de manera individual. Con el paso de los años, y gracias a la confianza depositada de los clientes, el 2 de mayo de 1989 se fundó la empresa, logrando grandes hitos nacionales como el reciente lanzamiento, al mercado boliviano, de la New Ford Expedition.

En el lanzamiento de la New Ford Expedition para Bolivia, estuvo presente, Fabián Pulido, Gerente de Servicios, Partes y Piezas de Ford para Mercados Directos Latinoamérica, quien junto a ejecutivos de Christian Automotors: Christian Jacir Nemtala; Presidente Ejecutivo; Christian Jacir Vaca Diez, Sub Gerente General y Claudio Jacir Vaca Diez, Sub Gerente Comercial, develaron el vehículo, que se convirtió en la gran atracción de ExpoAuto 2023, por ser un modelo vanguardista, funcional e innovador.