La nueva vagoneta EMZOOM de GAC Motor está conquistando el mercado boliviano

Este motorizado llega con un potente motor de inyección directa 1.5 Turbo Intercooler con un par de 270 Nm y 174 HP de potencia, disponible en cuatro versiones con espectaculares precios de lanzamiento: Intermedia AT Turbo ($us 22.900), Full AT Turbo ($us 24.900), Platinum AT Turbo ($us 26.900) y R-Style AT Turbo ($us 28.900). Todas las versiones provistas de una transmisión automática 7WDCT de siete velocidades que entregan economía notoria de combustible y un funcionamiento silencioso que aporta a la comodidad de los ocupantes del vehículo.