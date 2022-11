Laia Sanz, Carlos Checa y Óscar Fuertes: ASTARA TEAM forma un “Dream Team” sostenible e inclusivo para competir en el Dakar

Es el segundo año de un proyecto muy ambicioso, a varios años vista, para poner en práctica los valores de Astara dentro de la competición más exigente del mundo. El objetivo de Astara es hacer que las personas vayan más allá (Enable People to Go Further), aportando la tecnología y las soluciones más eficaces e inteligentes -como el e-fuel- para ofrecer la movilidad más respetuosa con el medioambiente en todos los entornos.