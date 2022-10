Llega a Bolivia Alcon, tecnología avanzada e innovación científica para la salud ocular

- Proporción de mujeres: 53% ( Fuente: The IAPB Vision Atlas 2020).

South American Express es la compañía líder en importación, distribución y comercialización de productos farmacéuticos, cosméticos, suplementos alimenticios y dispositivos médicos en Bolivia, actualmente lleva 37 años en el país y cuenta con más de 700 ítems de productos de las líneas genéricas, de marcas, de higiene oral y ahora entra a apoyar al campo de la salud ocular con Alcon. SAE no solo se ha destacado por construir toda una logística para la distribución y venta de productos de alta calidad, también, por las importantes actividades de promoción médica que realiza aportando al mejoramiento de la salud y bienestar de los pacientes. Para conocer más acerca de SAE en Bolivia, visite: https://www.saebolivia.com

Alcon es la empresa líder mundial en Oftalmología. Según su portavoz esto se confirma con los países donde tienen entidad legal o distribución “En Alcon, invertimos aproximadamente $us 842 millones, $us 673 millones y $us 656 millones en investigación y desarrollo en 2021, 2020 y 2019, respectivamente. Solo en 2021, lanzamos 11 nuevos productos. Tenemos más de 100 productos en proceso de desarrollo, incluidos 30 que lograron una prueba de concepto positiva o se encuentran en revisión regulatoria” Señaló José María Burneo.