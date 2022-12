Llega a los cines “Gato con Botas: El Último Deseo”, una película para valorar la vida

En su búsqueda, el Gato y Kitty contarán con la ayuda —en contra de su buen juicio— de un perro callejero, parlanchín e implacablemente alegre que se llama Perrito (voz de Harvey Guillén, actor de la serie What We Do in the Shadows). Juntos, nuestro trío de héroes tendrá que ir un paso adelante de Ricitos de Oro (voz de Florence Pugh, actriz de Black Widow) y de la familia del crimen de los tres osos —Mamá Oso (voz de la actriz ganadora del Óscar® Olivia Colman); Papá Oso (voz de Ray Winstone, Black Widow); y Bebé Oso (voz de Samson Kayo, Sliced)— de Jack Horner (voz en inglés del actor ganador del Emmy John Mulaney, Big Mouth); y del gran y malvado cazarrecompensas, el Lobo Feroz (voz de Wagner Moura, Narcos), quien tiene al Gato en la mira.