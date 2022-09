Llega a los cines “La Mujer Rey”

“Esta primavera pretende impactar a los cinéfilos con “La Mujer Rey”, una épica e interesante película dirigida por Gina Prince-Bythewood (Women of the Movement, La vieja guardia, La vida secreta de las abejas), cuyo guion coescribió junto a Dana Stevens (City of Angels)”, comentó Sandra Cortez , gerente de marketing de Andes Films , añadiendo que el nuevo largometraje, de 135 minutos, lleno de historia, acción y drama, llegará a todas las salas de cine del país, el jueves 29 de septiembre .

The Woman King, por su título en inglés, reúne también a Thuso Mbedu (The Underground Railroad), Lashana Lynch (Capitana Marvel), Sheila Atim (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), John Boyega (Star Wars: El ascenso de Skywalker) y Hero Fiennes Tiffin (After).