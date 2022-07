“Los cableados de las empresas no están pagando nada”

Los cableados de las distintas empresas pasan por tierra, pero sobre todo por aire, utilizando postes, pero no están pagando nada. ¿Cuántos años están ahí gratis? Algo que es importante y que quiero resaltar, es que las tarifas para el consumidor final de los servicios no se verían afectadas por un incremento, porque esas tarifas están reguladas por el gobierno central.

Se están perdiendo millones de millones de dólares en cada municipio de Bolivia por no cobrar tributos por la utilización del espacio público. Los ingresos que se generarían a partir de la propuesta se llaman ingresos directos y propios de los municipios que no son susceptibles de fiscalización por parte del gobierno central. Estamos escuchando en audiencias públicas que los vecinos señalan que falta seguridad ciudadana, falta salud, faltan defensorías y muchas otras cosas. Seguramente la respuesta de los concejales y del alcalde va a ser “falta presupuesto”, por eso es que planteo esta idea, para todos los municipios de Bolivia.

Me he contactado con los municipios de Warnes, Montero, Cotoca, El Alto y Santa Cruz de la Sierra. También me he reunido con el alcalde de Trinidad y algunos concejales. Los municipios demoran en atendernos. El Concejo de Santa Cruz demoró tres semanas para darme una cita.