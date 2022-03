Lucciana Pitruzzello es CEO de ZZ Agencia Integral y directora nacional de Radio Disney Bolivia

Escucha esta nota aquí

Entre uno de sus mejores logros está la organización y comunicación de eventos con talla mundial y ser responsable de la gestión de comunicación y medios, en Bolivia, de artistas de los sellos discográficos internacionales. Además de liderar la radio musical #1 a nivel nacional por más de un lustro, que durante la pandemia mantuvieron al aire sin afectar la programación.

Cruceña, egresó de bachiller del colegio San Agustín, siguió la carrera de Ciencias de la Comunicación en Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) y actualmente cursa la licenciatura en Comunicación Estratégica, en la UTEPSA. Habla español, inglés e italiano. Es hija de Daniel Pitruzzello y Cinthia Bravo. Casada con Juan Carlos García Valle. Está a punto de cumplir 30 años.

¿Desde cuándo se desenvuelve en este sector?

Desde los 14 años estuve dentro del rubro de los eventos y conciertos, comencé como relacionadora pública. Fui escalando, obteniendo experiencia y más responsabilidades en la producción de conciertos; entonces me di cuenta de que no existía una compañía que ofreciese todos los servicios para la comunicación y promoción de un evento. Ahí vi la posibilidad de desarrollar una empresa para ofrecer un servicio integral.

¿Qué temáticas son fundamentales para usted?

Uno de ellos es la industria musical que se está creando en Bolivia. Está surgiendo una cultura musical y artistas de calidad con un futuro prometedor que necesitan del apoyo de las empresas para desarrollar su carrera. Fijemos los ojos en el producto nacional. Otro tema, es el rol de la mujer en el rubro de la comunicación y producción de eventos masivos, he encontrado barreras y dificultades por la simple razón del género.

¿Cómo define la representación de las mujeres en su sector?

Siempre ha sido un rubro gestionado por hombres, pero poco a poco van apareciendo mujeres valientes y arrolladoras. Inicialmente, por el hecho de ser mujer y ser joven tuve que soportar comentarios de hombres como: “Deberías buscarte un trabajo más de mujer” “¿Qué hace una señorita hasta estas horas de la noche?” “¿Y tú marido te deja?” o “¿Quién es tu jefe?”.

Existen productores y profesionales que sí confían en las mujeres y esto ha permitido que cada vez seamos más y eso me encanta, creo que no debe haber competencia, sino alianzas, porque hay espacio para todos.

¿Cómo enfrenta cada nuevo reto?

Cada reto siempre me genera un poco de miedo, es la incertidumbre de cómo se va a desarrollar, si la estrategia dará resultados, si cumpliremos los objetivos marcados. Es una sensación de nerviosismo y adrenalina que me impulsa y que me hace dar el 100%. Me encanta, porque el día que pierda esa sensación lo habré dado todo por sentado y no será interesante ni gratificante.

Los mejores retos son sin duda los que puedes comenzar desde cero. Tenemos la oportunidad de trabajar con artistas nacionales desde el inicio de su carrera, asesorarlos y acompañarlos en el camino. Noches de desvelo, reuniones, programaciones, eventos y viajes, pero cada objetivo cumplido, es una satisfacción inmensa y real.





¿Dónde se visualiza en 10 años?



Habiendo alcanzado muchas metas y objetivos que tenemos con ZZ Agencia Integral, junto a mi esposo y mi equipo. Hemos creado alianzas con otros países de Latinoamérica y esperamos seguir creciendo e incluso saltar a Eu[1]ropa, con los artistas nacionales que estamos desarrollando.

¿Tiene algún pasatiempo?

Viajar. Cada que puedo me escapo junto a mi esposo para desconectarme y volver con las pilas cargadas. Como podrán imaginar, no tengo mucho tiempo libre, y los fines de semana, si no hay eventos, intento compartir con mi familia, amigos y disfrutar de ellos.

¿Cuál es el mejor legado que heredará a su familia?

Ser pioneros en confiar en la calidad musical nacional. También dar la oportunidad a las mujeres. Mi agencia está conformada en un 95% por mujeres, comunicadoras que no encontraban la forma de entrar en el rubro y están demostrando su capacidad.

¿Hace activismo en plataformas o agrupaciones?

Desde hace muchos años realizo acciones o voluntariados por mi cuenta o con amigos, reuniéndonos para apoyar alguna causa. Viendo mi desempeño me ofrecieron ingresar al Club Rotaract, llegué a ser vicepresidenta del Rotaract Amboró. Hoy, pertenezco al Rotary Club Amboró, donde nos dedicamos al servicio a la comunidad.