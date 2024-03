Marcos Pueyrredón: “Nos hemos hiperdigitalizado de forma obligada”

Marcos Pueyrredón, es un emprendedor y profesor universitario, especializado en las nuevas tecnologías de la información y referente en el área de la economía digital. Es uno de los fundadores del eCommerce Institute, organización sin fines de lucro de carácter regional que desarrolla y apoya la economía digital en los diferentes países de América Latina. Se encuentra en Bolivia participando en la novena edición del eCommerce Day a Bolivia, que se está llevando a cabo en el hotel Los Tajibos, hasta el 21 de marzo.

- ¿Cuán estratégica es la profesionalización de los talentos humanos para afrontar esta nueva era del comercio electrónico o postcovid?

Tuvimos un antes, durante y después del Covid-19. Duró dos años toda esta nueva era y cambió la mentalidad de hacer las cosas, cambió la mentalidad de todos. Hoy lo que tenemos es una penetración muy alta de esa hiperdigitalización, principalmente en los consumidores, en todos nosotros. ¿Por qué? No solamente a nivel de comercio, sino en educación, trabajo, entretenimiento, a nivel de relacionamiento con otras personas. Nos hemos hiperdigitalizado. No hay una persona que no tenga WhatsApp, que no sepa manejar un smartphone, no hay una persona que no utilice internet de alguna manera. ¿Por qué?, porque de forma obligada nuestros hábitos se cambiaron; viste que científicamente dicen que los hábitos se generan en tres semanas; nosotros tuvimos dos años. Y tuvimos que hacerlo, y nos dimos cuenta que funcionaba, que realmente era algo útil; que podíamos pedirle al almacén, o por una super-app la comida, o que podíamos comprar en nuestro local de cualquier tipo de producto, podíamos comprar por WhatsApp y nos dimos cuenta que el producto se acaba. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que tenemos que lograr una experiencia positiva, como oferta, como emprendedores como empresas, pero hay que resolver temas muy complejos en forma sencilla. Y ése es el gran desafío que tenemos como emprendimientos, como retailers, como marcas, como pymes. ¿Por qué?, ¿Qué quiere el consumidor? Escribir por WhatsApp, poder pagar y que el producto le llegue, simple y sin fricciones. El que tiene que resolver eso, que es una persona de carne y hueso, es el equipo, el talento que está del lado de la oferta, el emprendedor, la pyme. Y ahí es donde tiene que haber esa profesionalización que hablamos, de hacer poco muy bien porque está todo disponible en Bolivia, están las herramientas disponibles y recursos para poder hacerlo.

No hay nada que te imposibilite para hacerlo al nivel de Estados Unidos, México Brasil, Argentina; tenemos todo el ecosistema listo, no es que falta algo, no es que no tenés conectividad y funciona muy bien. Hoy estamos transmitiendo el evento desde el Hotel Los Tajibos, Santa Cruz, a toda Bolivia, América Latina y el mundo. Tenemos más de 5.000 personas viendo el evento, y tenemos contenidos on demand. Y tenemos Inteligencia Artificial (IA); todo eso está funcionando; tenemos que resolverlo de forma sencilla y tiene que funcionar. Hoy presentamos una herramienta de IA y tiene que funcionar.

- ¿A qué se refiere con el concepto de ‘darwinismo digital’?

Si te recuerdas Darwin decía que las especies que iban a sobrevivir son las que se adapten a los cambios. No son las más fuertes. Entonces, lo que hacemos es adaptar esa definición y hoy decimos que la marca o el emprendimiento que va a sobrevivir en esta era postcovid es el que se adapte al nuevo consumidor; no el más grande, no el más fuerte, no el más poderoso, sino el que entienda que hoy el que tiene el poder, el que está empoderado es el consumidor. ¿Por qué? porque tenemos esto (smartphone), y a partir de esto decidimos qué hacemos, con quién hablamos, con quién chateamos, últimamente hablamos poco con el teléfono inteligente. Cada vez estamos más digitalizados, y lo hacemos en forma natural porque está en nuestros hábitos, entonces acá el gran desafío es quien es el que logra dominar las arenas del digital commerce, esas herramientas y recursos, sin olvidarse -estamos hablando de comercio electrónico – cuando hablamos de digital commerce, de vender por WhatsApp, es lo mismo que ir a un local y comprar un producto. Lo que quiere el consumidor es una experiencia de compra positiva y lograr satisfacer la demanda de un producto o servicio.

- Usted afirma que hay mercados ‘maduros’ en México, Argentina, Perú, Colombia, Chile y Brasil, ¿Cuáles son esos mercados que avanzan, pero que todavía no están ‘maduros’?

Yo les llamo ecosistemas en desarrollo. Bolivia está en la misma situación que estaba Perú hace tres años atrás. ¿Por qué Perú creció mucho? Porque se metió la oferta muy fuerte, allá tenés un Saga Falabella o Ripley. Tenés los principales players, retails y marcas grandes que empezaron a jugar el partido. Tenés un Mercado Libre también que eso ayudó porque los despertó rápidamente; en cualquier momento va a llegar Mercado Libre, mejor dicho, ya está potenciando sus operaciones acá en Bolivia y eso va a hacer que siga el retail, y eso va a hacer que, si los emprendedores no aprovechan esa velocidad que les da los marketplaces, va a pasar lo mismo que en Estados Unidos.

Hoy el 40% del digital commerce en Estados Unidos, el 40% de todo lo que se vende, lo maneja Amazon. ¿Y por qué lo pasó por encima a Wallmart, que era el rey del retail?, porque Wallmart no se puso las pilas para manejar los canales digitales; entonces hoy el líder por lejos es el primero que empezó y el que tuvo consistencia y constancia, que fue Amazon.

- ¿Cómo está impactando la Inteligencia Artificial (IA) en el comercio electrónico?

Es una muy buena pregunta porque si nosotros vinimos ahora que estamos festejando los 25 años del ecosistema del digital commerce en Latinoamérica. Esos 25 años trajeron muchos cambios gigantescos, -porque no olvides cuando teníamos en la época al Blackberry, Nokia y Motorola - eso no fue hace tanto tiempo, fue el 2007. Y desde 2007 hasta ahora cambiamos para las pantallas touch, los smartphones. Hoy, si nos ponemos a analizar lo que va a pasar en los próximos dos mundiales, en los próximos 8 años, vamos a tener cambios mucho más disruptivos y más acelerados porque no solamente tenemos IA, sino tenemos el roll out de 5G que es 100 veces de más velocidad que el 4G. Entonces, todo lo que tenemos de capacidad de almacenamiento y procesamiento va a estar en la nube, y este dispositivo, que es un iPhone, en dos mundiales se deja de fabricar, ya no se fabrican más. Y los dispositivos que van a reemplazar a los iphones son un device, una interface, un hardware que va a tener reconocimiento de voz, Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada y que va a tener un costo de $us 190. O sea, no costará $us 700 o $us 1.000. Y eso va a tener toda la capacidad de procesamiento y almacenamiento en la nube porque vamos a tener 5G omnipresente en San ramón, Beni; hasta en Puerto Suárez, de Santa Cruz. Es decir, va a estar disponible, no importa si es una ciudad chica, mediana o grande o un pueblito en el medio del campo.

Si uno ve lo que está haciendo Elon Musk con Starlink, tiene más de 4.000 satélites, satélites que son de órbita baja que permiten tener Internet en cualquier parte del mundo. Eso va estar disponible a través de estos nuevos dispositivos que van a tener un costo muy bajo, ¿por qué cuesta tan caro un smartphone? por el chip que tiene, por la capacidad de almacenamiento y capacidad de procesamiento; todo lo que cuesta esta supercomputadora de bolsillo no la vas a necesitar más, va a estar en la nube.

- ¿El emprendimiento, del tamaño que sea, debe pensar más globalmente y usar los canales digitales, entendiendo que el comercio electrónico ya no es una necesidad, sino un estándar?