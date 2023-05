María Becerra firma con Warner Music Latina en acuerdo conjunto con 300 Entertainment

La noticia llega solo días después de que María Becerra recibiera el premio Visionaria en la gala Mujeres Latinas en la Música de Billboard.



“Estoy muy feliz de formar parte de la familia Warner Music Latina”, dijo la artista en un comunicado. “Sé que juntos lograremos cosas increíbles y que esta unión me permitirá llegar aún más lejos en mi carrera y solidificar mi desarrollo global. Me siento honrada de formar parte de su catálogo y estoy ansiosa por empezar a trabajar con un equipo tan talentoso y experimentado”.



Para Alejandro Duque, presidente de Warner Music Latin América, tener a la cantautora argentina en su lista de artistas es “un honor”.



Hasta la fecha, la YouTuber convertida en cantante ha logrado tres entradas en la lista Hot Latin Songs de Billboard, incluido su éxito “Qué más pues?” con J Balvin, así como dos entradas en el top 10 del Latin Airplay (el hit No. 1 “Te espero” con Prince Royce, y “Éxtasis” con Manuel Turizo en el No. 9), y cinco entradas en el Latin Rhythm Airplay.



En 2021, Becerra fue nominada al Latin Grammy al mejor artista nuevo, y su más reciente álbum La Nena de Argentina (2022) ha obtenido más de 300 millones de streams solo en Spotify, por nombrar algunos logros de su carrera.



Próximamente, Becerra anunciará su próxima gira y está trabajando en nueva música que se lanzará bajo la nueva firma.