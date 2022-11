Más de 200 periodistas bolivianos participaron en programa de Universidad Austral con apoyo de Tigo

Por su parte, la ganadora del segundo premio, Rocío del Carmen Ruiz indicó sentirse feliz de que el jurado haya elegido su trabajo sobre las protestas y muertes ocurridas en Irán. “Este trabajo lo empecé cuando comenzaron las protestas y es increíble que la situación no haya cambiado mucho desde entonces. Espero que, como periodistas, independiente del tema que nos toque cubrir, podamos ayudar a la gente que realmente lo necesita e informar con hechos reales y contrastados al público que quizá no está muy enterado de lo que pasa alrededor, tanto en nuestras calles como en lugares al otro lado del mundo, como pasó en Irán, donde jóvenes y muchas personas están luchando por sus derechos”, resaltó.



La segunda versión de este curso fue pensada para salir del análisis general y mejorar el trabajo de los periodistas en la práctica, brindó herramientas y desarrolló competencias específicas para todas las plataformas con las que trabaja la prensa. Entre los temas estuvieron; la visión del periodismo 2030, casos inspiradores para las empresas periodísticas, como mejorar las narraciones cortas, como mejorar los videos, como hacerse escuchar con quienes piensan distinto, como potenciar el talento en la redacción, entre otros.



“Tigo valora el trabajo de los periodistas y aporta a su profesión con talleres de Periodismo Digital desde 2015, cada capacitación ha sido dictada por un referente internacional. El 2021 iniciamos el PIP que es de carácter internacional y de mayor duración. Hoy, al concluir la segunda versión, no podemos estar más orgullosos de seguir aportando a la especialización y actualización de los trabajadores de la prensa”, puntualizó Mendoza.