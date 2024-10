Modificaciones a las disposiciones sobre bancarización

Hasta la fecha se lograron aclarar aspectos importantes que pudieron haber convertido a la bancarización en un obstáculo insalvable en la operativa usual de los negocios: en primer lugar, quedó claro que las operaciones liquidadas a través de permutas u otros mecanismos en los que no intervienen pagos en dinero, no requerirían ser bancarizados; segundo, se estableció que los pagos mediante entidades financieras extranjeras no se consideran operaciones realizadas dentro del territorio nacional y, por tanto, no se encuentran sujetas a dicha norma.