Nonstop the Madness: Se viraliza en redes sociales el lanzamiento del festival más esperado del año

El escenario está listo, las luces parpadean con ansias y las melodías vibrantes están a punto de desencadenar una experiencia inolvidable. Así inicia el video de lanzamiento de Non Stop the Madness, el festival más grande de Bolivia, que realza como nunca antes se vio, en una producción de lujo, cómo pueden ser los eventos musicales en el país. Era de esperar que esta producción se viralice el fin de semana en redes sociales y en menos de 24 horas.

Non Stop the Madness se llevará a cabo el 10, 11 y 12 de febrero de 2024 en Cochabamba – Bolivia, específicamente en la Fexco – Recinto Ferial de Alalay. Tres días de shows en el corazón de Bolivia, dos escenarios donde los máximos exponentes del género urbano y dj’s de talla mundial se presentarán ante miles de personas que vibran a un mismo ritmo y generarán recuerdos para toda la vida.

Las productoras LINK y ONE afirman que para esta octava versión tendrán un line up listo para cumplir con las expectativas de los miles de personas que planean asistir. El escenario de Non Stop the Madness ya vivió shows de Bad Bunny, Feid, Bizarrap, Karol G, Rauw Alejandro y Jhay Cortez, entre otros artistas consagrados que llevan la pasión musical a nuevas alturas…Por supuesto, este 2024 no será la excepción.