Nuevo tratamiento tributario para personas que ejercen la profesión u oficio de forma libre o independiente

Por otro lado, es importe manifestar que el referido Decreto Supremo, amplía la facultad de retenciones del RC-IVA a las Empresas Unipersonales cuando paguen a personas naturales y sucesiones indivisas por los conceptos alquileres, honorarios de directores y síndicos, ingresos habituales no sujetos al IUE, ingresos provenientes del ejercicio de la profesión u oficios en forma libre o independiente y los honorarios, retribuciones o ingresos por pagos, cualquiera sea su denominación, de personas no domiciliadas en el Estado Plurinacional de Bolivia, provenientes del trabajo desarrollado en territorio nacional. Determinándose que no están alcanzados por este impuesto los ingresos de deportistas y artistas, no domiciliados, por trabajos en actividades de concurso, competencia o torneos internacionales.