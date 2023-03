Parque Industrial Latinoamericano impulsa el crecimiento de las empresas de la región

Mario Vasquez, gerente general del parque, nos comentó que para una empresa adquiera su propio terreno industrial, a plazo, es posible con tan solo $us 1.000 de cuota inicial , cuotas mensuales desde $us 944 y en un plazo de hasta 10 años.

El costo de los alquileres de naves industriales, dependiendo de la zona, actualmente oscilan entre $us 5 y $us 7 por metro cuadrado, siendo así, tomando como ejemplo una empresa que alquila una nave industrial con una superficie de 500 metros cuadrados, estaría erogando mensualmente entre $us 2.500 y $us 3.500, cuando podría estar pagando una cuota inicial de apenas $us 1.000 y una cuota mensual de $us.944 por un terreno de 1.825m² en el que edifique su propia nave industrial, constituyéndose en un activo de la empresa que además podrá utilizar para un futuro apalancamiento en el sistema financiero.