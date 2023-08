Pokémon tendrá una serie live action. Así lo anunció este miércoles TV Tokyo y The Pokémon Company . La serie se basará en los juegos Rojo y Verde de 2004.

La producción se llamará Fill Your Pocket with Adventure (Llena tu bolsillo de aventuras, en español) y se estrenará en octubre en la tierra del sol naciente. Aún no se sabe si estrenará a escala mundial.