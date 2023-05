Quito Velasco: “Casacor genera mayor fuente de trabajo después de la Expocruz”

Muy alta. Creo que en Bolivia y en Santa Cruz tenemos gente muy talentosa, es de las cosas que más deberíamos explotar y me enorgullece y me considero parte de este espectro de propuestas, a mí me sorprende el talento de mucha gente que hoy en día está tan familiarizada y tan en contacto con la tecnología que nos permite conocer el mundo y que no existan fronteras. El capital humano de profesionales bolivianos es muy rico, hay mucho talento que con limitaciones económicas o de recursos inclusive hasta tecnológicos logran grandes efectos.