Régimen de estabilidad laboral frente a la informalidad del empleo

Sin embargo, esta medida también ha tenido consecuencias negativas, ya que muchos empleadores prefieren no contratar a trabajadores debido a la rigidez de las leyes laborales. Esto ha llevado a una alta tasa de informalidad en el mercado laboral boliviano. A la fecha el 80% de las personas en Bolivia trabajan en la informalidad. El 87% de estas personas son mujeres y, de este porcentaje, 4 de cada 10 desempeñan sus actividades por cuenta propia.

La informalidad laboral en Bolivia se refiere a la falta de protección social y de derechos laborales para los trabajadores. Los trabajadores informales no tienen acceso a la seguridad social, a la protección contra el despido arbitrario o a la indemnización en caso de despido. Además, no cuentan con las mismas oportunidades de capacitación y desarrollo profesional que los trabajadores formales.

La informalidad laboral también ha tenido un impacto negativo en la economía boliviana. Los trabajadores informales no contribuyen al sistema de seguridad social y no pagan impuestos, lo que significa que el Estado no recibe ingresos por su trabajo. Esto ha llevado a una disminución en la recaudación fiscal y a una mayor carga en el sistema de seguridad social, que debe hacer frente a las necesidades de los trabajadores formales y los informales.