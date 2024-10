Robótica: Despliegue de innovación y trabajo en equipo aceleraron en Utepsa

Los participantes cautivaron con sus robots. La lista de grupos fue High Tower, RompeBot, Team Omega, Friends LD, Team Chapie, Temach, RUHI, GTR, Team Black, Team Chispas, GPT 00.2, Rotocronics, Deceptronix, Yasuke Team, Crew of Bumbs, L.R. Team, Team Evolution, Space Marine, Nexgen Solutions, Organización INDU, Starship, J – BOTS, Sumo Balerion, ROBO FICCT, Team KM, Team KR, Kaizen Robotics, Mateo Kuljis ILIC III, Iron Combat, ZERO, Los D4 por siempre, Jucumari TECH SPC, Los Inge, ACP LEGIT, Goof for them, Robopacman, Robomaster, PlantSync, Delta, Jaguars, Zendguard, Digitales, Syntramotion, Mecabotix, Exphot, CPRA, Soria Trons, Cambada, Sumobot y Team Yata. Los equipos clasificados accedieron a la premiación. El jurado estuvo integrado por Mario Alejandro Sandi Scott, Elías Brayan Choque Maydana, José Antonio Rojas Quiroga y José Milton Montaño. En tanto, los organizadores y colaboradores fueron Gabriel Cabezas, Luis Jaime Huallpara y Alejandro Paz.