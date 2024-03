Robótica, un viaje hacia la revolución tecnológica

En el presente convivimos en la vida diaria con drones y robots industriales; sin embargo, en un futuro lo haremos con coches autónomos que no necesitarán de un conductor, humanoides que son robots diseñados para moverse como nosotros (locomoción bípeda); que tienen interacción social e inclusive Inteligencia Artificial para utilizar nuestras herramientas. Entre las últimas creaciones de los laboratorios y de las principales universidades del mundo están por ejemplo los “Cuadrupedos A Todo Terreno”; que son robots capaces de correr y saltar obstáculos, recientemente los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) presentaron un asombroso robot que saltaba 30 cm de alto.

También existe la “Robótica Blanda” (soft robotics) que es una disciplina que imita tejidos blandos porque utiliza materiales flexibles, aire comprimido u otras técnicas para lograr que los cuerpos blandos de los robots se flexionen y estiren para realizar distintas tareas. Existen robos en forma de insectos, gusanos y moscas que gracias a la miniaturización ya no sólo se parecen a insectos, sino que tienen el tamaño de los mismos. Los “Robots Exploradores Del Espacio”, desde hace tiempo, la NASA ha planteado el concepto de utilizar robots en sus misiones espaciales y también apoya a la educación con concursos a nivel mundial (NASA Human Exploration Rover Challenge) que fomenta la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para la planificación de futuras misiones espaciales tripuladas a otros mundos¸ el evento reta a estudiantes de secundaria y prestigiosas universidades a competir en una prueba de ingeniería, diseño y construcción de un vehículo móvil que atraviesa por una ruta que emula características lunares, este vehículo es denominado Rover y debe ser capaz de atravesar superficies exploratorias de planetas, y cumplir con los retos propuestos en el circuito. Asimismo, la construcción del Rover demanda profundos conocimientos en mecánica, dinámica, prototipado rápido, electrónica y soldadura. Bolivia participa en este concurso hace varios años; esta es su versión número 30 y se está enviando 21 participantes de varias Universidades (dos participantes de la carrera de Ingeniería Electrónica y Sistemas de Utepsa) que estudian en el CBA para representar a Bolivia.

En Bolivia a través de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (Utepsa) se está promoviendo un concurso de robótica de alcance internacional denominado RoboRAVE International, Inc. (organización sin fines de lucro). Esta organización promueve concursos de Robótica en diferentes categorías desde el 2001 y su significado es: “Robots Son Muy Educativos” (Robot Are Very Educational). RoboRAVE Internacional lo que hace es ofrecer eventos y programas colaborativos de formación donde los estudiantes pueden participar en desafíos de robótica y demostrar sus habilidades. También brinda oportunidades para que los educadores, padres, escuelas y universidades se involucren en este viaje educativo. RoboRAVE Internacional tiene la misión de preparar a las generaciones futuras para un mundo impulsado por la innovación, la tecnología y la Inteligencia Artificial.