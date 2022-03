Rodaria comercializa en Bolivia, la renovada camioneta ZNA RICH 6

Escucha esta nota aquí

En el marco de la ExpoAuto 2022, la empresa automotriz Rodaria presento al mercado boliviano, la renovada ZNA RICH apta para personas diferentes que merecen una camioneta extraordinaria.

La camioneta ZNA RICH 6 4x4 cuenta con una presencia imponente y vanguardista, además del respaldo de la alianza de Rodaria con ZNA (Zhengzhou Nissan Automobile), desde hace 20 años.

Rodaria Ltda. es una empresa automotriz boliviana que se encuentra establecida en el país desde hace 25 años, siendo el distribuidor autorizado para las marcas ZNA, DONGFENG y RANDON. Además, tiene como estandarte el respaldo, calidad y buen precio de sus productos.

La ZNA RICH 6 se comercializa en Bolivia en dos versiones: full y lujo. Cuenta con un potente motor 2.438 cc VVTi a gasolina, alcanza una potencia máxima de 156 caballos de fuerza y un torque de 235 Nm. La transmisión es manual de cinco velocidades + reversa. Su dirección es hidráulica, haciendo su manejo súper confortable. Además, trae una suspensión delantera independiente tipo McPherson y trasera a ballestas con amortiguadores de doble acción, que es comparable con tu voluntad, pues recorre cualquier camino y no se detiene ante nada.

Posee un imponente y moderno diseño frontal, líneas laterales que elevan su perfil y neumáticos con aros de aleación de 16”, para un mejor agarre y estabilidad superior gracias al sistema de control de estabilidad (ESP).

Las luces diurnas LED de encendido automático y los neblineros delanteros, representan un sistema de seguridad activo que mejora la visibilidad del vehículo en situaciones de manejo nocturno, como el interior de un túnel o neblina.

Cuenta con diseño interior renovado y moderno con lujosa pantalla touch, moderna computadora a bordo con indicadores en tiempo real, asientos con tapicería de cuero, aire acondicionado con climatizador, sensores y cámara de retro con guías dinámicas. Detalles exteriores cromados de lujo en los jaladores de puertas y retrovisores.

El clima, camino o dificultades no podrán detener tu trabajo, porque tendrán el poder y equipamiento de una asombrosa camioneta de alta calidad, única en el país y con garantía de seis años o 150.000 kilómetros, respalda y garantiza Rodaria Ltda.