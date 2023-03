Rolex a través de su Iniciativa Perpetual Planet apoya el programa de expediciones científicas Under The Pole

A través de su Iniciativa Perpetual Planet, Rolex apoya el programa de expediciones científicas Under The Pole, que trasciende las fronteras de la exploración submarina. Ghislain Bardout y Emmanuelle Périé‑Bardout, submarinistas profesionales y cofundadores del programa, condujeron a su equipo hacia las aguas heladas del océano Ártico y descubrieron en esa región un importante ecosistema conocido como bosque de animales marinos.

Entre los 30 y los 200 metros de profundidad, en la zona mesofótica, el océano está poco iluminado. En este mundo crepuscular, aquellos organismos que, como las algas, dependen de la luz del sol no sobreviven. En cambio, en ese ecosistema predominan los animales que se adhieren a las rocas, como los corales, las gorgonias (corales blandos) y las esponjas. Las condiciones en estos bosques profundos son más estables que en mar abierto y en ellos podrían crearse importantes refugios para la vida submarina, aunque casi nunca se incluyen en las áreas marinas protegidas. Además, a diferencia de sus homólogos terrestres, muchos bosques submarinos permanecen sin descubrir y sin explorar.

Under The Pole se ha propuesto cambiar esto. Como equipo de submarinistas y oceanógrafos experimentados, han recorrido todo el mundo con sus expediciones, han realizado descubrimientos científicos pioneros, concienciando sobre los ecosistemas marinos olvidados, y han superado los límites tecnológicos del submarinismo de aguas profundas. Con el apoyo de la Iniciativa Perpetual Planet de Rolex, el programa ha lanzado una serie de expediciones, Under The Pole IV – DEEPLIFE 2021‑2030, cuyo objetivo es documentar los bosques de animales marinos en todos los océanos del planeta para darnos a conocer esos mundos de las profundidades y enseñarnos cómo protegerlos.

“Estos bosques submarinos se comportan exactamente igual que los bosques que tenemos en la superficie, en tierra firme. Son estructuras tridimensionales que albergan vida". – Ghislain Bardout, codirector de Under The Pole.

Ghislain Bardout, buceador experto, se equipa con un rebreather mientras se dispone a sumergirse en las aguas del Ártico en torno al archipiélago Svalbard. ©Franck Gazzola/Under The Pole

PRESERVAR LOS “BOSQUES” DEL OCÉANO ÁRTICO

Para la primera expedición, un equipo de exploradores y científicos surcó las aguas gélidas cercanas al archipiélago de Svalbard, frente a la costa norte de Noruega. La biodiversidad en el Ártico se encuentra entre las más amenazadas de la Tierra. El Ártico se calienta más rápido que ningún otro lugar y, en los últimos 40 años, el hielo marino flotante que cubre gran parte del océano Ártico se ha reducido a la mitad.

La misión del equipo era encontrar y estudiar los bosques de animales marinos, fomentar la sensibilización en torno a estos frágiles ecosistemas y encontrar pistas sobre cómo protegerlos. Durante su primera serie de inmersiones, el equipo fracasó en repetidas ocasiones. Pero en la última inmersión, encontraron el primer bosque de animales marinos en el Ártico, a una profundidad de entre 50 y 80 metros y constituido por hidroides: animales emparentados con las medusas y los corales que se asemejan a campanas, flores y helechos.

El descubrimiento representa un avance importante en la oceanografía ártica, ya que la biodiversidad a esta profundidad siempre ha sido un misterio. Los submarinistas pusieron en marcha su programa de investigación grabando las especies que habitan en el bosque y registrando datos ambientales como la temperatura. Esta información será compartida con un consorcio internacional de científicos al objeto de definir la transcendencia de este insólito hábitat del Ártico como un hotspot de biodiversidad y promover su protección.

“Es muy emocionante pensar que hemos encontrado el primer bosque submarino de animales del ártico. Podremos regresar para ver cómo evoluciona; lo cual es tremendamente valioso para la ciencia...si conseguimos enseñarle al mundo estos bosques y logramos que se protejan, ese sería mi mayor triunfo". – Emmanuelle Périé-Bardout, codirectora de Under The Pole.

El equipo de Under The Pole penetra en las gélidas aguas del océano Ártico. ©Franck Gazzola/Under The Pole





UN DESCUBRIMIENTO EN LAS PROFUNDIDADES



En la primera fase, el equipo estudió varios mapas minuciosamente buscando los lugares con mayor probabilidad de albergar una rica vida submarina. Una pista clave era la existencia de fuertes corrientes, que transportan nutrientes y sustentan los bosques de animales marinos. Para llegar a los lugares seleccionados, el equipo navegó entre hielos marinos flotantes a temperaturas que solían descender hasta los –30 °C.

Para buscar los bosques, los miembros del equipo bucearon en repetidas ocasiones en el océano Ártico, en lugares que nunca habían sido explorados. Se sumergieron a más profundidad que los 30 metros habituales del buceo recreativo, empleando rebreathers especializados que reciclaban el oxígeno no utilizado que exhalaban para ampliar su suministro de aire.

Sin la trayectoria excepcional de Under The Pole, estudiar estos bosques de animales marinos habría sido un desafío aún mayor. Pero tras enfrentarse a las despiadadas aguas de Svalbard y realizar este insólito descubrimiento, Under The Pole ha podido brindar a los científicos con los que colabora la oportunidad de profundizar en sus conocimientos.

“Estas inmersiones son muy duras, muy difíciles, y necesitas sentir verdadera pasión por el descubrimiento científico para animarte a bajar hasta allí. No hay margen para el error". – Emmanuelle Périé-Bardout, codirectora de Under The Pole

LA INICIATIVA PERPETUAL PLANET

Durante casi un siglo, Rolex ha apoyado a exploradores pioneros que han desafiado los límites de la actividad humana. La marca ha pasado de abogar por la exploración en aras del descubrimiento a proteger el planeta, a través de un compromiso a largo plazo para apoyar a individuos y organizaciones que, usando la ciencia, tratan de omprender los actuales desafíos medioambientales y de encontrar soluciones.

Este compromiso se reforzó en 2019 con la puesta en marcha de la Iniciativa Perpetual Planet, que inicialmente se centró en respaldar —mediante los Premios Rolex a la Iniciativa— a individuos que contribuyen a un mundo mejor; en salvaguardar los océanos, como parte de una asociación establecida con Mission Blue; y en comprender el cambio climático a través de su consolidada alianza con la National Geographic Society.

Actualmente, la Iniciativa Perpetual Planet abarca un creciente listado de colaboraciones, entre otras: Cristina Mittermeier y Paul Nicklen, con su trabajo en el ámbito de la fotografía conservacionista; Rewilding Argentina y Rewilding Chile, organizaciones filiales de Tompkins Conservation, que protegen el paisaje de Sudamérica; Coral Gardeners, que trasplanta corales resilientes a arrecifes en peligro; Steve Boyes y la serie de expediciones Great Spine of Africa, que exploran las principales cuencas fluviales del continente; las expediciones Under The Pole, que rebasan los límites de la exploración submarina; la expedición B.I.G al Polo Norte en 2023, que recabará datos sobre las amenazas que se ciernen sobre el Ártico; y la Monaco Blue Initiative, que reúne a expertos en la preservación de los océanos.

Rolex también apoya a organizaciones e iniciativas que respaldan a futuros exploradores, científicos y conservacionistas mediante becas y ayudas, como la Our World-Underwater Scholarship Society y The Rolex Explorers Club Grants.

Un submarinista coloca un transecto sobre una sección del bosque de animales marinos descubierto por el equipo de Under The Pole en su expedición DEEPLIFE. ©Franck Gazzola/Under The Pole