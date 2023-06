Rolex celebra los 100 años de las 24 Horas de Le Mans con una versión inédita del Cosmograph Daytona

Con ocasión de los 60 años del modelo, Rolex perpetúa el mito de su cronógrafo revisitando toda la gama. Un trabajo de gran precisión que se centra tanto en la caja como en el movimiento. Todos estos cambios y evoluciones nos recuerdan que la búsqueda de la excelencia es una carrera que no conoce fin.

Creado por Rolex 1963, Daytona es uno de los cronógrafos más famosos del mundo. Se ha convertido en unos de los premios más codiciados por los pilotos debido a todo lo que representa. Su propio nombre se debe a una de las primeras mecas de la velocidad, Daytona Beach, un lugar donde sus cualidades, idóneas para establecer récords, la convirtieron en un templo de la velocidad. Este año, los ganadores de la edición de 2023 de Le Mans, no sólo tendrán sus nombres grabados en los libros de historia, sino también un Rolex especial grabado con su triunfo. 

Para conmemorar esta importante ocasión, Tom Kristensen, ganador récord —con nueve victorias— de las 24 Horas de Le Mans y Testimonial de Rolex, entregó a los pilotos ganadores un Oyster Perpetual Cosmograph Daytona especialmente grabado para la ocasión durante las celebraciones con el trofeo centenario en el podio. Al reflexionar sobre su papel como Grand Marshall, Kristensen afirmó: "Estar aquí, junto a los ganadores de esta edición hito, fue un momento muy importante para mí. Mi experiencia en las 24 Horas de Le Mans me inspira un respeto aun mayor por lo que estos pilotos y equipos han logrado a lo largo de estas 24 horas. Después de todo, esta carrera me llevó a formar parte de la familia Rolex, y es por eso que Le Mans me hace sentir como en casa".