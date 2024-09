Rolex respalda el estilo automovilístico de vanguardia y la cultura del motor en california

Mientras el sonido de los automóviles clásicos se disipa y a medida que el sol se pone, la península de Monterrey se despide de una semana de excelencia e innovación automovilísticas. Reconociendo la necesidad de preservar esta tradición, Rolex brinda su apoyo a estos eventos desde hace más de 25 años, cuando se asoció por primera vez al Pebble Beach Concours d’Elegance® en 1997. Desde entonces, la marca se ha asociado a la Rolex Monterey Motorsports Reunion —que este año celebra su 50.º aniversario de carreras históricas—, The Quail, A Motorsports Gathering y el Pebble Beach Tour d’Elegance® presented by Rolex. Cada evento rinde homenaje a la belleza perdurable y a la maestría del patrimonio automovilístico, al tiempo que encarna un espíritu que busca anticiparse al futuro.

El Testimonial Rolex y campeón del mundo de pilotos de Formula 1® de la FIA 2009 Jenson Button, asistente habitual a estos eventos, afirma: «Lo mejor de la Monterey Car Week es que ofrece todo lo que puedas desear, incluidos los fantásticos eventos de Pebble Beach, The Quail y, por supuesto, los cuatro días de carreras históricas en Laguna Seca. No es usual que puedas estar una semana en un lugar y hacer cosas completamente diferentes cada día; eso es lo que me encanta de estos eventos. Además, estamos en una parte maravillosa del mundo: California realmente abraza la cultura del automóvil».

Con el concurso acercándose a su fin, la atención se centró en la ceremonia de entrega de premios y en uno de los máximos reconocimientos del mundo automovilístico, el Best of Show del Pebble Beach Concours d'Elegance®. El prestigioso ganador de este año fue un Bugatti Type 59 Sports de 1934, el primer coche preservado en ganar el premio Best of Show en la historia del evento. En honor a su clasicismo de vanguardia, Rolex concedió un Perpetual 1908 especialmente grabado a su propietario, Fritz Burkard, quien aseguró: «Lo más maravilloso es que es la primera vez que un suizo gana el Concours, y ganar un reloj suizo lo hace aún más especial: el Rolex 1908 es verdaderamente exquisito».